Кому опасен испуганный Иран?

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В развитии событий на Ближнем Востоке — новый неожиданный поворот. Как стало известно The Washington Post и как уже рассказывал Minval, Иран в частном порядке просит своих «прокси», в том числе «Хезболлах» и, по всей видимости, проиранские группировки Ирака, не провоцировать прямую конфронтацию с США — притом что еще совсем недавно в Тегеране надували щеки и с металлом в голосе обещали «ответить на любую угрозу».

И в принципе можно понять, что произошло. Иран ведет на Ближнем Востоке «игру на обострение» уже несколько десятилетий, но в течение всего этого времени в Вашингтоне воздерживались от прямых обещаний ударить по самой территории ИРИ. Но теперь иранская «муллократия», по всей видимости, пересекла черту. Напомним: 28 января проиранские группировки нанесли удар по базе США «Ат-Танф» на границе Сирии и Иордании, в результате чего погибли трое американских военных. А произошло это на фоне роста напряженности в Красном море, где еще одни иранские «прокси» — йеменские хуситы — продолжают нападать на гражданские торговые суда.

И в результате США заговорили об «ответе» уже на другом уровне. В прессе появилась (а может, была и намеренно допущена) «утечка» о подготовке планов удара по самому Ирану. Тем более что Пакистан по целям на территории ИРИ уже бил.

Знакомы ли в Иране с известным высказыванием японского адмирала Ямамото после атаки на Перл-Харбор 7 декабря 1941 года: «Боюсь, все, что мы сделали, – это разбудили спящего гиганта и наполнили его ужасной решимостью» — сказать трудно. Но в Тегеране поняли, что слишком сильно разозлили США, и явно испугались, что теперь от Вашингтона может «прилететь» не только многочисленным «прокси», но и их хозяева.

Теоретически сейчас надо вздохнуть с облегчением: у мира появился шанс избежать большого конфликта на Ближнем Востоке по непредсказуемому сценарию, вполне возможно, что всё обойдётся без большой войны.. Тем более что атаки на американские базы действительно прекратились.

Но нет ясности, надолго ли эта тишина. По большому счёту, на Ближнем Востоке в общем раскладе сил не изменилось ничего. В Иране не пришли к власти менее радикальные силы, там не распущены структуры, которые отвечали за войну на чужих территориях. Наконец, никуда не исчезли внутриполитические соображения. Иран уже открыто «замахнулся» на США. И теперь просто взять и отступить – «продать» такой манёвр не удастся даже надёжно оболваненной аудитории. А иранскому обществу на фоне растущих протестов – тем более. Так что испуганный Иран совершенно не обязательно успокоится, «возьмётся за ум» и перестанет провоцировать ситуацию. Как минимум существует риск, что иранская «муллократия» или по крайней мере ее радикальное крыло постарается найти другие направления для удара. Так, чтобы и на внутреннюю аудиторию произвести впечатление, и риск «ответки» снизить до минимума.

Может ли в качестве такого направления для удара быть выбран Азербайджан – вопрос, который стоило бы озвучить. Тем более что иранское «тактическое отступление» на Ближнем Востоке совпало с показательными событиями в Азербайджане — в нашей стране идет суд над террористами, которые покушались на депутата Милли Меджлиса Азербайджана Фазиля Мустафу и собирались, по всей видимости, расправиться еще и с телеведущим Мир Шахином Агаевым. Оба выступали с жесткой критикой действий Тегерана. То, что Иран уже создавал в Азербайджане группировки типа «Хусейниюн», ни для кого не секрет. Да, в последнее время отношения между Баку и Тегераном явно потеплели, но, опять-таки, надолго ли? Особенно после нападения на наше посольство в Тегеране? Пока что решение о возобновлении его работы не принято, а это значит, что вопросы безопасности ещё тоже не решены.

И на этом фоне расслабляться точно не стоит.

Нурани, обозреватель