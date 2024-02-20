Убийство летчика России в Испании: всплыли важные детали

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Российские спецслужбы ради мести могли убить в Испании пилота Максима Кузьминова, который в прошлом году перегнал из РФ в Украину вертолет Ми-8.

Об этом в эфире «Украинского радио» заявил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. По его словам, за убийством могли стоять приехавшие в Европу россияне под видом туристов и доставшие оружие у местных криминальных группировок.

«Вероятно, они не могли простить этот шаг, когда пилот сдался в руки украинской разведке и еще перегнал вертолет. А это великое достижение для Украины, когда удается демонстрировать такие результаты. Соответственно, такие шаги влияют на деморализацию противника. Поэтому Кузьминова могли отследить и совершить это убийство», – отметил эксперт.

Мусиенко отметил, что россияне могли узнать местонахождение пилота из-за «неосторожности в соцсетях кого-то из его родных».

«Очевидно, его выслеживали, пытались понять, где Кузьминов появится, каковы его дальнейшие намерения и прочее. Возможно, где-то с испанской стороны пошел сбой. Есть версия, что была неосторожность в соцсетях одного из его родных. Здесь нужно проводить тщательное расследование», – подытожил руководитель Центра военно-правовых исследований.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что пилоту предлагали остаться в Украине, но он отказался. Чиновник подчеркнул, что таким людям, как Кузьминов, нужно быть бдительными. По его словам, как россиянин «остался в Украине, он точно был бы защищен».