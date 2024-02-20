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Главное Общество

Завтра в Баку будет дождь

Завтра в Баку будет дождь

21 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно. В течение дня местами прогнозируются переменные осадки. Ночью и утром слабый туман, умеренный северо-восточный ветер.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха составит ночью 3- 5° тепла, днем 5-7° тепла.

Атмосферное давление повысится с 769 мм.рт. ст. до 771 мм.рт.ст. Относительная влажность воздуха составит 75-85 %.

В большинстве районов Азербайджана преимущественно без осадков, но ночью и вечером в некоторых горных и предгорных районах временами пройдут осадки, возможен снег, временами туман. Умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 1- 6° тепла, днем 6-10° тепла, в горах ночью 5-10° мороза, днем от 3°мороза до 2° тепла.

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