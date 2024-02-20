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Россия впервые прокомментировала убийство в Испании летчика Кузьминова

Россия впервые прокомментировала убийство в Испании летчика Кузьминова

Глава Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что погибший в Испании перебежчик Максим Кузьминов стал «моральным трупом», еще когда планировал угон российского военного вертолета Ми-8. Об этом он заявил РИА Новости.

«Вы знаете, в России принято о покойнике или хорошо, или ничего. Этот предатель и преступник стал моральным трупом уже в тот момент, когда он планировал свое грязное и страшное преступление», — сказал Нарышкин.

Накануне издание «Украинская правда» со ссылкой на ГУР Украины сообщало, что российский пилот-перебежчик мог быть убит в Испании из-за девушки.

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