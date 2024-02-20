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Возбуждено уголовное дело в связи с кадрами неэтичного поведения школьниц

Возбуждено уголовное дело в связи с кадрами неэтичного поведения школьниц

Возбуждено уголовное дело в связи с распространенными кадрами неэтичного поведения школьников в Баку.

Об этом заявил начальник пресс-службы МВД Азербайджана Эльшад Гаджиев.

«Уголовное дело по данному факту было возбуждено по причине наличия признаков состава преступления – хулиганства. Следственные действия продолжаются», – добавил Э.Гаджиев.

Отметим, что распространились кадры, на которых ученицей XI класса столичной средней школы №156 за пределами школы совершаются неадекватные действия в отношении девочки, которая выпустилась из IX класса вышеуказанной школы в 2023 году.

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