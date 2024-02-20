Сергей Марков – «Минвалу» : Путин никогда об этом не говорил, но кажется, он презирает Пашиняна как предателя

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Довольно интересные антироссийские заявления прозвучали из уст премьер-министра Армении Никола Пашиняна на панелях состоявшейся на днях Мюнхенской конференции безопасности. Прокомментировать их Minval.az попросил российского политолога Сергея Маркова.

– Прав ли Н.Пашинян, говоря о том, что «в пункте № 9 Трехстороннего заявления нет такого, что РФ может контролировать что-то на нашей территории». Здесь он говорит о транспортных и других коммуникациях. Означает ли это, что Армения продолжает политику отдаления от России?

– Трехсторонним соглашением в ноябре 2020 года стороны завизировали договор о том, что будут открыты транспортные коридоры, и в том числе Зангезурский коридор. И он будет действовать таким образом, что проходя по армянской территории, не будет коридором, контролируемым армянами или азербайджанцами. Это будет осуществляться третьей стороной – Россией, которая возьмет на себя пограничный и железнодорожный контроль и менеджмент железнодорожного сообщения и автомобильного пути. Таким был договор, но сейчас Пашинян не хочет его выполнять. Во-первых, он не хочет предоставить Азербайджану транспортный коридор через Зангезур, и, во-вторых, Пашинян хочет переметнуться от России к Западу в качестве нового союзника. Пашинян хотел бы, чтобы был открыт транспортный коридор, на котором стояли бы не российские, а французские пограничники, которые руководили бы железной и автомобильной дорогой, а менеджмент чтобы осуществляли французские компании.

– Также хотелось бы знать ваше мнение по поводу слов Н.Пашиняна о том, что «миротворческий контингент РФ ответственен за выход армян из Карабаха, которых в регионе не осталось».

– Обвинение Пашиняном российских миротворцев в том, что состоялся исход армян из Карабаха, имеет несколько причин. Во-первых, он хочет снять ответственность с себя, поскольку армянский народ в поражении в Карабахе обвиняет Пашиняна. Во-вторых, Пашинян хочет обвинить своих политических оппонентов в сдаче Карабаха, то есть Роберта Кочаряна и других, поскольку они более пророссийские. Он этим говорит армянскому народу, что пророссийские политики в Армении – это плохая альтернатива мне, потому что именно русские все сдали.

Кроме того, Пашинян хочет использовать негативную энергию армянского народа, появившуюся из-за сдачи Карабаха, в реализации своей политической задачи. Он хочет совершить геополитический разворот Армении, забросить союзничество армянского народа с Россией, которое продолжалось 200 лет и перебежать на сторону Франции, США, Евросоюза. Это мечта Пашиняна. И сейчас он хочет энергию разочарования и прострации армянского народа использовать в реализации своих политических целей.

И наконец, еще одна психологическая задача заключается в том, что Пашинян хочет что-то гадкое сказать про Путина, потому что, насколько я понимаю, у них плохие отношения. Путин никогда об этом не говорил, но кажется, презирает Пашиняна как предателя. И Пашинян хочет отомстить за это Путину.

– Можно ли констатировать, что, находясь в Мюнхене и утверждая, что «Армения в вопросе Украины не является союзницей России», и что «украинский народ – дружественный нам народ», Н.Пашинян фактически называет российский народ враждебным? Или между этими понятиями нет связи?

– Пашинян вовсе не называет российский народ враждебным. Вообще, он не хочет никаких отношений Армении с Россией. Пашинян – хитрый враг, он не идиот и прекрасно понимает, что стать полем войны между Западом и Россией, как это получилось с Украиной, было бы чудовищной катастрофой для страны и для него лично. Поэтому Пашинян не хочет вражды с Россией, но он хочет дружбы с Западом и при этом не портить отношений с Москвой.

Кроме того, говорить что-то хорошее про украинский народ, это не значит говорить плохое про российский. Потому что между украинским и российским народами нет никакой войны. Украинский – это часть российского народа, который находится во временной оккупации со стороны Соединенных Штатов. США превратили часть украинского народа в некую тоталитарную секту бандеровцев и бросают их силы воевать против русского народа.

По тысячам видео-сообщений в сети видно, что украинский народ воевать против российского не хочет. Но его силой хватают и по приказу американцев волокут в окопы. Поэтому большинство в России тоже скажет очень хорошие слова про украинский народ. Украинский народ русскому – не враг, а брат.

– Какими вы видите перспективы отношений между Арменией и Россией? Станет ли Россия терпеть дальнейшее сближение этой страны с Западом? Каковы реальные рычаги влияния России на Армению?

– Рычагов влияния России на Армению много. Это и экономические ресурсы, и пророссийское настроение в армянском народе, поскольку Россия делала только хорошее армянам на протяжении 200 лет и даже больше. И в этих условиях Россия периодами становилась ближе к армянскому народу. Поэтому возникает парадоксальная ситуация, когда Пашинян какими-то заявлениями и мелкими действиями чуть ли не каждый день провоцирует Россию на что-то плохое, рассчитывая на то, что Москва адекватно ответит Армении. И тогда Пашинян схватится за это плохое против Армении, побежит к армянскому народу и скажет: «Вот смотрите, Россия – нам не друг и потому мы тянемся к Франции, американцам и европейцам».

А российские официальные лица тоже борются за симпатии армянского народа и потому в ответ на все провокации Пашиняна всегда отвечают в самом сверхпримирительном русле, мол, у них проблем там много и не будем к ним относиться слишком строго. Это и происходит сейчас. Но что будет в будущем? А что в будущем будет, если Пашинян станет резко разворачивать ситуацию? По-разному может получиться. Пашиняна с его места могут и свергнуть пророссийские армяне. Думаю, что если Пашинян станет на путь того, чтобы выгнать российскую военную базу и вместо нее сделать французскую, то Россия может перейти и к более жестким методам отстаивания своих интересов в Армении.

Рауф Насиров