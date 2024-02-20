Турция не платит России за нефть уже около 2-3 недель

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Декабрьский указ президента США Джо Байдена о мерах против банков, помогающих России обходить санкции, негативно повлиял на торговлю между Россией и Турцией, пишет Reuters со ссылкой на семь осведомленных источников.

Хотя указ не касался именно энергетики, из-за него оказались сорваны или замедлены некоторые платежи за российскую нефть, он также повлиял на турецкий экспорт в Россию, сообщили агентству источники. Собеседник в российской нефтяной компании заявил, что российские экспортеры нефти не получали платежей от Турции в течение двух-трех недель. «Стало сложно проводить некоторые платежи за энергоресурсы в Россию, особенно после новой санкционной угрозы в конце декабря. Некоторые платежи не были выполнены», — рассказал источник, знакомый с ситуацией.

По словам четырех источников, проблемы с платежами связаны с тем, что турецкие банки пересматривают отношения и ужесточают требования к российским клиентам.

Однако из-за этого не были нарушили поставки нефти в Турцию, задержано лишь небольшое количество грузов, сообщили два источника в нефтяной отрасли. Источник в турецкой нефтяной промышленности подтвердил, что действия США не влияют на повседневные операции, но «проблема может возникнуть в любой момент».

Источник в турецкой банковской сфере заявил, что кредитные организации «чрезвычайно тщательно» подходят к проверкам, а отделы комплаенса внимательно изучают все транзакции.

По словам источников, действия США влияют не только на импорт нефти. «Настоящие проблемы возникают не с платежами от Турции, а с платежом, который Турция получит. Это показывает высокий уровень нерешительности турецких банков из-за санкций», — сказал источник.

По предварительным данным, экспорт из Турции в Россию в прошлом году вырос на 16,9%, до $10,9 млрд. Однако в январе он снизился на 39% год к году, до $631 млн. Импорт из России в 2023 году сократился на 22,5%, до $45,6 млрд. В январе он снизился на 20,2%, до $4 млрд.

Россия останется крупнейшим экспортером нефти и дизеля в Турцию.