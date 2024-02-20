В Баку задержан отец, применявший физическое насилие к своей малолетней дочери (видео)

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В Баку задержан отец, применявший физическое насилие к своей малолетней дочери.

Сотрудник пресс-службы МВД майор полиции Анар Гафаров сообщил СМИ, что распространенная в соцсетях видеозапись была изучена:

«Установлено, что преступление совершил Эльнур Мамедов, 1983 года рождения, житель поселка Тюркан города Баку. По данному факту возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса. Э.Мамедов задержан в качестве подозреваемого. Расследование продолжается».

Отмечается, что видео снимала мать ребенка, которая была избита раньше дочери.