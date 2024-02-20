Госкомитет взял под наблюдение семьи школьниц из-за буллинга

445 Просмотров

Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей взял под наблюдение семьи участников инцидента с издевательствами над школьницей.

Об этом в соцсети написал представитель учреждения Теймур Марданоглу.

По его словам, работу ведут правоохранительные органы: «В настоящее время проводится расследование, назначена экспертиза по делу. В зависимости от результатов расследования будут приняты соответствующие меры».

Отметим, что в соцсетях распространились кадры неэтичного поведения ученицы XI класса школы № 156 (по соответствующей причине имя ученицы не называется) в отношении девочки, окончившей IX класс в 2023 году.

Инцидент произошел 17 января вне территории школы.