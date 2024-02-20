В ходе «Начального курса коммандос» проводятся практические занятия (фото)

116 Просмотров

В соответствии с планом подготовки на текущий год, в Н-ской воинской части продолжается «Начальный курс коммандос».

Как сообщает Минобороны, в ходе занятий военнослужащие выполняют практические задачи, закрепляя полученные теоретические знания.

Согласно плану, участники курса выполнили задачи по обнаружению целей условного противника и их уничтожению точным огнем из стрелкового оружия.

На «Начальном курсе коммандос», проводимом в целях подготовки профессиональных кадров для азербайджанской армии и дальнейшего повышения боеспособности подразделений, занятия проводятся с учетом современных методов ведения боя.