Всемирный банк ускорит поддержку Азербайджана с вязи с проведением COP29

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В рамках визита министра энергетики Парвиза Шахбазова в США со Всемирным банком была достигнута договоренность об ускорении финансовой поддержки проекта по укреплению сети в качестве вклада в COP29.

«На встрече с Антонеллой Бассани, вице-президентом Всемирного банка в США, мы договорились ускорить финансовую поддержку проекта по укреплению сети в качестве вклада в COP29. ВБ готов оказать поддержку достижениям Азербайджана по переходу на зеленую энергию», – написал Шахбазов на своей странице в соцсети Х.