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Специальное предложение от AZAL: скидки на авиабилеты в Дубай, Эр-Рияд и Нью-Дели

Специальное предложение от AZAL: скидки на авиабилеты в Дубай, Эр-Рияд и Нью-Дели

Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL запустил новую скидочную акцию на перелеты по ряду популярных направлений – Дубай, Эр-Рияд и Нью-Дели.

Как сообщает пресс-служба AZAL, по этому предложению скидки действуют на билеты, приобретенные с 20 по 29 февраля, и распространяются на перелеты с 24 февраля по 27 октября этого года за исключением пиковых периодов.

Так, авиабилеты на рейсы из Баку в Дубай доступны по цене 130 евро в одну сторону или 234 евро туда и обратно. При путешествии в Эр-Рияд билеты можно приобрести за 69 евро в одну сторону и 128 евро туда и обратно, а в Нью-Дели – за 150 евро в одну сторону и 272 евро туда и обратно.

Эти города предлагают уникальные возможности для погружения в разнообразие истории, архитектуры и кулинарии, обещая незабываемые впечатления для путешественников.

Цены на авиабилеты по указанным направлениям уже включают аэропортовские сборы. Количество скидочных авиабилетов ограничено.

Стоимость билетов не включает багаж, но предусмотрена возможность перевозки ручной клади до 10 кг.

Билеты доступны для приобретения на официальном сайте www.azal.az, через обновленное мобильное приложение авиакомпании, а также в кассах и у аккредитованных агентств Azerbaijan Airlines.

Не упустите возможность путешествовать по выгодной цене вместе с AZAL!

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