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Крупные банки ОАЭ начали ограничивать российский бизнес из-за риска вторичных санкций

Крупные банки ОАЭ начали ограничивать российский бизнес из-за риска вторичных санкций

Банки Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) ограничили расчеты с Россией и стали закрывать счета из-за риска вторичных санкций, сообщают «Ведомости», ссылаясь на собственные источники.

Крупные банки ОАЭ не принимают деньги из России и не проводят платежи в обратную сторону, а также закрывают счета компаний и физлиц из РФ. Источники издания сообщают, что сложности начались еще до выхода указа о вторичных санкциях, после которого такие страны как Турция и Китай изменили политику в отношении клиентов из России.

Один из собеседников «Ведомостей» рассказал, что, хотя контроль за бизнесом с российским следом усиливался на протяжении 2023 г., заметная волна «чисток» началась с сентября. Он также отметил, что в банках второго эшелона отнеслись к российским компаниям и физлицам лояльнее, но клиентам приходилось оплачивать дополнительные услуги, либо увеличивать остаток на счете.

По словам еще одного источника, ситуация с банковским обслуживанием затрудняется даже для компаний с российскими бенефициарами, которые не получают деньги из РФ и не переводят их в Россию. В некоторых банках необходимо предоставлять поясняющие документы по транзакциям, а сами сроки проведения платежей затягиваются, вплоть до отказа.

Есть немало банков, толерантных к бизнесу, который действительно работает в ОАЭ, говорит еще один собеседник издания. Однако они не приветствуют использование юрисдикции как транзита для платежей в Россию или из нее. Компаниям, владельцы которых являются гражданами РФ, открывать новые счета не запрещено, однако процесс может занять долгое время. Это объясняется тем, что Россия находится в красном списке ОАЭ. И на количество клиентов с повышенным профилем риска в банках существует ограничение.

Как пишут «Ведомости», ужесточения связаны со структурой собственности крупных банков: несмотря на то, что прямо или косвенно они принадлежат государству, в их капитале велика доля иностранных акционеров.

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