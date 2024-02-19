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МВД расследует неэтичное поведение старшеклассницы

МВД расследует неэтичное поведение старшеклассницы

В социальных сетях распространены кадры неадекватного и неэтичного поведения ученицы XI класса школы №156 (по соответствующей причине имя ученицы не называется) 17 января за пределами школы в отношении девочки, окончившей IX класс в 2023 году.

Руководитель пресс-службы МВД Эльшад Гаджиев сказал, что в полиции осведомлены о видео. «Инцидент взят на рассмотрение. В настоящее время идет расследование, назначена экспертиза. В зависимости от результатов расследования будут приняты соответствующие меры», – отметил он.

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МВД расследует неэтичное поведение старшеклассницы
Общество

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