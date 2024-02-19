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«Скажите, что это неправда». Оппозиционер Илья Яшин о смерти Навального

"Скажите, что это неправда". Оппозиционер Илья Яшин о смерти Навального

Адвокат Михаил Бирюков рассказал навестил в колонии российского политика Илью Яшина.

«В ИК-3 Илья Яшин встретил меня словами: „Скажите, что это неправда“… Алексей Навальный, как и Борис Немцов, были его близкими друзьями и соратниками. И наша общая боль для него стократ сильнее», — написал Бирюков в соцсети «Фейсбук».

По его словам, Яшин не жалуется на здоровье и условия содержания, у него нет конфликтов с администрацией и сокамерниками.

«При расставании Илья просил передать всем, чтобы не опускали руки и не сдавались», — добавил адвокат.

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