Экономика Израиля переживает крупнейший в истории страны спад

Экономика Израиля пережила самый тяжелый спад за всю историю страны. Об этом сообщает Bloomberg.
По данным центрального статистического бюро государства, после обострения конфликта ВПП Израиля упал на 19,5% с октября 2023 года. Экспорт упал на 18%, а импорт более, чем на 42%.
В отчете экономистов Goldman Sachs Group Inc. говорится, что боевые действия в секторе газа привели к массовому сбою в производстве и резкому скачку потребления. Негативное влияние на экономику оказал отток работоспособного населения из-за массовой мобилизации.