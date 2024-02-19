Экономика Израиля переживает крупнейший в истории страны спад

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Экономика Израиля пережила самый тяжелый спад за всю историю страны. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным центрального статистического бюро государства, после обострения конфликта ВПП Израиля упал на 19,5% с октября 2023 года. Экспорт упал на 18%, а импорт более, чем на 42%.

В отчете экономистов Goldman Sachs Group Inc. говорится, что боевые действия в секторе газа привели к массовому сбою в производстве и резкому скачку потребления. Негативное влияние на экономику оказал отток работоспособного населения из-за массовой мобилизации.