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Politico: План Запада – не дать украинской армии развалиться

Politico: План Запада - не дать украинской армии развалиться

Главная задача западных союзников Киева на данный момент – «просто не дать украинской армии развалиться», сообщает издание Politico по итогам Мюнхенской конференции.

«Многие политики и чиновники заявляли, что Киев проиграет войну без дополнительных 60 миллиардов долларов военной помощи США, – говорится в материале. – Но они также сомневаются, что Украина может победить и с этими деньгами».

Авторы материала отмечают, что обещанный Вашингтоном финансовый транш является «последней и лучшей надеждой Киева».

При этом, указывает издание, большинство законодателей США на конференции в Мюнхене снова и снова отвергают тезис о том, что Украина уже безвозвратно находится на пути к краху.

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Politico: План Запада - не дать украинской армии развалиться
Мнения

Politico: План Запада – не дать украинской армии развалиться

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