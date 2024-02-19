Politico: План Запада – не дать украинской армии развалиться

180 Просмотров

Главная задача западных союзников Киева на данный момент – «просто не дать украинской армии развалиться», сообщает издание Politico по итогам Мюнхенской конференции.

«Многие политики и чиновники заявляли, что Киев проиграет войну без дополнительных 60 миллиардов долларов военной помощи США, – говорится в материале. – Но они также сомневаются, что Украина может победить и с этими деньгами».

Авторы материала отмечают, что обещанный Вашингтоном финансовый транш является «последней и лучшей надеждой Киева».

При этом, указывает издание, большинство законодателей США на конференции в Мюнхене снова и снова отвергают тезис о том, что Украина уже безвозвратно находится на пути к краху.