Лидер Португалии поздравил президента Алиева с переизбранием

Президент Португальской Республики Марселу Ребелу де Соуза направил поздравление президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Об этом сообщает «Азертадж».
В поздравлении говорится:
От имени народа Португалии и от себя лично передаю Вашему превосходительству сердечные поздравления по случаю переизбрания президентом Азербайджана, желаю Вам успехов в деятельности на высшем государственном посту.
Уверен, что мы добьемся дальнейшего развития связей между нашими странами и народами во всех сферах на двустороннем уровне и в многостороннем контексте.
Господин президент, еще раз передаю Вам свои поздравления, прошу принять мои наилучшие пожелания процветания и развития азербайджанского народа.