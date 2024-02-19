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Лидер Португалии поздравил президента Алиева с переизбранием

Лидер Португалии поздравил президента Алиева с переизбранием

Президент Португальской Республики Марселу Ребелу де Соуза направил поздравление президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Об этом сообщает «Азертадж».

В поздравлении говорится:

От имени народа Португалии и от себя лично передаю Вашему превосходительству сердечные поздравления по случаю переизбрания президентом Азербайджана, желаю Вам успехов в деятельности на высшем государственном посту.

Уверен, что мы добьемся дальнейшего развития связей между нашими странами и народами во всех сферах на двустороннем уровне и в многостороннем контексте.

Господин президент, еще раз передаю Вам свои поздравления, прошу принять мои наилучшие пожелания процветания и развития азербайджанского народа.

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