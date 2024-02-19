Турция готова довести товарооборот с Азербайджаном до $15 млрд

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Турция приложит все усилия для доведения товарооборота с Азербайджаном до 15 млрд долларов.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Анкаре. Его слова приводит «Азертадж».

Президент Турции отметил, что по итогам 2023 года товарооборот между Турцией и Азербайджаном достиг 7,5 млрд долларов. «Мы полны решимости приложить дополнительные усилия с тем, чтобы вывести этот показатель до 15 млрд долларов», – заверил Эрдоган.

Президент Турции подчеркнул значимость взаимодействия двух стран в транспортной и энергетической сферах.

«На фоне критически значимых вызовов нашим странам очень важно развивать потенциал в транспортной и энергетической сферах. Наглядным примером тому является железная дорога Баку-Тбилиси-Карс. Важно максимально полно использовать преимущества этой дороги, для чего нужно как можно скорее завершить работы по ее модернизации», – сказал Реджеп Тайип Эрдоган.

Турецкий лидер привлек внимание и к проекту железной дороги Карс-Нахчыван, напомнив, что обсуждал этот вопрос с президентом Ильхамом Алиевым в ходе сентябрьского визита в Нахчыван, и был подписан соответствующий Меморандум о намерении.

«В рамках визита в Нахчыван мы также обсудили вопрос газопровода Ыгдыр-Нахчыван, что выведет на новый уровень наше сотрудничество в энергетической сфере», – сказал Реджеп Тайип Эрдоган.

Президент Турции назвал приоритетным расширение возможностей Трансанатолийского газопровода (TANAP).