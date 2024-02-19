Эрдоган заявил в Баку об историческом шансе на долгосрочный мир в регионе (видео) |
Президент Азербайджана Алиев: К слову Турции прислушиваются во всем мире |
Ильхам Алиев исключил проявления сепаратизма в Азербайджане (видео) |
Эрдоган осудил позицию ПАСЕ по Азербайджану |
Алиев: Есть планы по совместному производству с Турцией в оборонпроме (видео) |
Алиев: Модель турецкой армии полностью прижилась в Азербайджане (видео) |
Израиль продолжит военную операцию в месяц Рамазан |
«Три месяца». Названа предположительная дата завершения войны в Украине |
В Анкаре прошла официальная церемония встречи Ильхама Алиева (видео) |
Главное Политика

Алиев: Объединение тюркского мира будет способствовать усилению каждого члена ОТГ (видео)

Алиев: Объединение тюркского мира будет способствовать усилению каждого члена ОТГ (видео)

Объединение тюркского мира, единение народов, имеющих общие корни, будут способствовать усилению каждого члена Организации тюркских государств.

Об этом сказал президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы после переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Его слова приводит «Азертадж».

Сообщив, что в июле этого года в Шуше будет проведен неформальный саммит Организации тюркских государств, глава государства сказал: «В то же время в этой встрече по моему приглашению будет участвовать президент Турецкой Республики Северного Кипра, которая имеет статус наблюдателя, и это придаст очередной сильный импульс нашему общему делу, делу единства тюркских народов».

Теги:
Из этой рубрики
Лидер Португалии поздравил президента Алиева с переизбранием
Политика

Лидер Португалии поздравил президента Алиева с переизбранием

2024/02/19, 19:35
МИД Финляндии вызвал посла России по поводу смерти Навального
Политика

МИД Финляндии вызвал посла России по поводу смерти Навального

2024/02/19, 19:21
Алиев: Объединение тюркского мира будет способствовать усилению каждого члена ОТГ (видео)
Политика

Алиев: Объединение тюркского мира будет способствовать усилению каждого члена ОТГ (видео)

2024/02/19, 18:40
Эрдоган заявил в Баку об историческом шансе на долгосрочный мир в регионе (видео)
Политика

Эрдоган заявил в Баку об историческом шансе на долгосрочный мир в регионе (видео)

2024/02/19, 18:38
Президент Азербайджана Алиев: К слову Турции прислушиваются во всем мире
Политика

Президент Азербайджана Алиев: К слову Турции прислушиваются во всем мире

2024/02/19, 18:36
Эрдоган осудил позицию ПАСЕ по Азербайджану
Политика

Эрдоган осудил позицию ПАСЕ по Азербайджану

2024/02/19, 18:31
Алиев: Есть планы по совместному производству с Турцией в оборонпроме (видео)
Политика

Алиев: Есть планы по совместному производству с Турцией в оборонпроме (видео)

2024/02/19, 18:29
Алиев: Сегодня турецко-азербайджанское единство превратилось в важный фактор для Евразии
Политика

Алиев: Сегодня турецко-азербайджанское единство превратилось в важный фактор для Евразии

2024/02/19, 18:21
Эрдоган: Надеюсь, что итоги выборов послужат благу братского народа Азербайджана
Политика

Эрдоган: Надеюсь, что итоги выборов послужат благу братского народа Азербайджана

2024/02/19, 18:04