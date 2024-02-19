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Эрдоган заявил в Баку об историческом шансе на долгосрочный мир в регионе (видео)

Эрдоган заявил в Баку об историческом шансе на долгосрочный мир в регионе (видео)

Подписание Соглашения о долгосрочном мире между Азербайджаном и Арменией, безусловно, станет источником надежды для мира и стабильности как в регионе, так и во всем мире.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Анкаре. Его слова приводит «Азертадж».

По словам турецкого лидера, Анкара тесно взаимодействует с Баку по вопросам мира и стабильности на Южном Кавказе. «Турция и Азербайджан действуют сообща, плечом к плечу. После завершения оккупации Карабаха сформировалось историческое окно для долгосрочного мира в регионе. Очень важно воспользоваться им и не дать ему закрыться», – сказал Реджеп Тайип Эрдоган.

Президент Турции призвал Армению рассматривать мирный процесс сквозь призму долгосрочной стратегической перспективы. «Третьи стороны должны вносить посильный конструктивный вклад в данный процесс, а не пытаться его отравить», – подчеркнул он.

В этой связи Реджеп Тайип Эрдоган привлек внимание к недавним провокациям армянской стороны на условной границе с Азербайджаном и выразил надежду на то, что подобного рода инциденты не повторятся.

Президент Турции выразил надежду на скорейшее выздоровление раненого азербайджанского военнослужащего.

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