Эрдоган осудил позицию ПАСЕ по Азербайджану

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Турция считает неверным решение Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), связанное с мандатом делегации Азербайджана, и предпримет все шаги для отмены этого решения.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Анкаре. Информацию приводит «Азертадж».

«Турция выразила решительное неприятие решения в отношении делегации Азербайджана в ПАСЕ. Эта структура – не площадка для противостояния, а платформа для диалога во имя укрепления демократии. Именно такой мы видим ПАСЕ», – сказал Эрдоган.

Президент Турции подчеркнул, что Анкара продолжит поддержку Баку и предпримет все возможные усилия для восстановления прав азербайджанской делегации в ПАСЕ.