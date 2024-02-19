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Эрдоган: Надеюсь, что итоги выборов послужат благу братского народа Азербайджана

Эрдоган: Надеюсь, что итоги выборов послужат благу братского народа Азербайджана

Отношения Турции и Азербайджана успешно развиваются в свете заветов общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в понедельник в Анкаре, сообщает «Азертадж».

Президент Турции вновь поздравил главу нашего государства с победой на выборах 7 февраля, назвав историческим голосование в Азербайджане, проведенное впервые на всей суверенной территории республики.

Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что высоко ценит решение азербайджанского лидера совершить первый после победы на выборах зарубежный визит в Турцию.

Президент Турции выразил надежду на то, что итоги президентских выборов послужат благу братского народа Азербайджана.

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