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Израиль продолжит военную операцию в месяц Рамазан

Израиль продолжит военную операцию в месяц Рамазан

Израиль собирается продолжить военную операцию в священный для мусульман месяц Рамазан.

Вечером 10 марта начнётся Рамазан — месяц обязательного мусульманского поста, во время которого на верующих накладывается большое количество ограничений, пишет Bild.

Первоначально считалось, что Израиль сможет завершить свою военную операцию в Рафахе не юге сектора Газа к этому времени, однако при нынешнем темпе боевые действия, по всей вероятности, выйдут за рамки этой даты.

«Мир и руководство ХАМАС должны знать: если заложники не вернутся домой к Рамазану, боевые действия будут продолжаться повсюду — в том числе и в районе Рафаха. Тем, кто говорит, что цена слишком высока, я говорю совершенно ясно: у ХАМАС есть выбор. Они могут сдаться, освободить заложников, тогда мирные жители Газы смогут отпраздновать Рамазан», — заявил бывший министр обороны Израиля Бени Ганц.

Армия обороны Израиля намерена уничтожить четыре группировки боевиков ХАМАС, которые остаются в городе Рафах. Ганц подчеркнул, что наступление координируется с США и Египтом.

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