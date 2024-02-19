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США работают над передачей Украине ATACMS «еще большей дальности»

США работают над передачей Украине ATACMS «еще большей дальности»

Администрация президента США Джо Байдена работает над передачей Украине ATACMS «еще большей дальности», сообщает NBC News.

По словам двух американских чиновников, после нескольких месяцев просьб украинских официальных лиц администрация Байдена работает над тем, чтобы предоставить Украине новые мощные баллистические ракеты большой дальности.

В 2023 году США начали поставлять Украине ATACMS, но до сих пор они отправляли только старые образцы средней дальности.

Теперь США склоняются к отправке более дальнобойной версии ракеты, сказали чиновники. Это позволит Украине наносить удары дальше в пределах оккупированного Крыма.

Однако финансирование США поставки оружия в Украину остается неопределенным из-за противодействия бывшего президента Дональда Трампа и его союзников-республиканцев в Конгрессе.

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