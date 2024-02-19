США стали крупнейшим покупателем нефтепродуктов из Индии, произведенных из российской нефти

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США стали крупнейшим покупателем нефтепродуктов из Индии, произведенных из российской нефти после введения ценового потолка. В период с декабря 2022 года до конца 2023 года они закупили на 1,3 млрд долларов.

Об этом сообщает CNN.

Всего Россия получила рекордные 37 млрд долларов от продаж сырой нефти в Индию в прошлом году. Часть сырой нефти перерабатывается в нефтепродукты на нефтеперерабатывающих заводах на западном побережье Индии, а затем экспортируется в США и другие страны, одобрившие санкции в отношении российской нефти.

Продукты, переработанные за пределами России, не подпадают под санкции, критики называют это упущение «лазейкой на НПЗ».