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Главное Экономика

США стали крупнейшим покупателем нефтепродуктов из Индии, произведенных из российской нефти

США стали крупнейшим покупателем нефтепродуктов из Индии, произведенных из российской нефти

США стали крупнейшим покупателем нефтепродуктов из Индии, произведенных из российской нефти после введения ценового потолка. В период с декабря 2022 года до конца 2023 года они закупили на 1,3 млрд долларов.

Об этом сообщает CNN.

Всего Россия получила рекордные 37 млрд долларов от продаж сырой нефти в Индию в прошлом году. Часть сырой нефти перерабатывается в нефтепродукты на нефтеперерабатывающих заводах на западном побережье Индии, а затем экспортируется в США и другие страны, одобрившие санкции в отношении российской нефти.

Продукты, переработанные за пределами России, не подпадают под санкции, критики называют это упущение «лазейкой на НПЗ».

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