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Азербайджан поднял по тревоге С-300 (видео)

Азербайджан поднял по тревоге С-300 (видео)

В соответствии с планом подготовки на 2024 год, утвержденным министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым, проводятся учения с личным составом подразделений ПВО.

В ходе занятий поднятые по тревоге боевые расчеты дивизионов зенитно-ракетных комплексов С-300 «Фаворит» выполняют задачи по приведению техники в боевую готовность, защите объектов от воздушного нападения, отражению ракетных ударов условного противника и другие задачи.

Основной целью проведения занятий является повышение теоретических знаний и практических навыков военнослужащих, а также поддержание боеготовности подразделений ПВО на неизменно высоком уровне.

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