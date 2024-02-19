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В Кремле сделали заявление в связи с Навальным

В Кремле сделали заявление в связи с Навальным

Расследование смерти Алексея Навального ведется, выполняются все необходимые действия, предусмотренные российским законом. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Представитель Кремля отдельно подчеркнул, что о результатах расследования пока не известно, так как следственные действия еще ведутся.

По его словам, заявления западных политиков по теме смерти Навального являются «хамскими».

«В условиях, когда нет никакой информации, выступать с такими, скажем, откровенно хамскими заявлениями, мы считаем, абсолютно непозволительно», – указал Песков. «Это не подобает государственным деятелям, из уст которых мы слышали такие заявления. И эти заявления, безусловно, не могут нанести какой-то ущерб главе нашего государства, но они абсолютно не красят тех, кто с такими заявлениями выступает», – подчеркнул он.

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