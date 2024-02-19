В Кремле отреагировали на слова Пашиняна по поводу Украины

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Позиции Москвы и Еревана по Украине диаметрально расходятся, Россия продолжит настойчиво объяснять свою правоту.

Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя высказывание армянского премьера Никола Пашиняна о том, что Армения не является союзником РФ по вопросу Украины.

«Действительно, у нас диаметрально противоположные точки зрения в отношении того, что происходит в Украине, и в отношении конфликта вокруг Украины. Это не секрет», – сказал Песков.

«Поэтому это хорошо известная позиция наших армянских друзей. Мы с ними в этом не согласны и будем настойчиво продолжать объяснять нашу правоту», – подчеркнул представитель Кремля.

На встрече с представителями армянской диаспоры Германии Пашинян в очередной раз заявил, что Ереван не является союзником Москвы по вопросу Украины. Глава армянского правительства напомнил, что Алма-Атинская декларация (1991 года) распространяется на всех, а не только на Армению, так как ее подписали бывшие республики Советского Союза, в том числе Россия и Украина, признав границы друг друга.