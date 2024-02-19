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В ЕС решили назвать режим санкций в честь Навального

В ЕС решили назвать режим санкций в честь Навального

Политики Евросоюза планируют назвать механизм по введению санкций против лиц, ответственных, по мнению содружества, за нарушения прав человека, в честь Алексея Навального.

Об этом в преддверии заседания Совета ЕС заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель, его цитирует ТАСС.

«Мы предложим переименовать санкционный режим по нарушению прав человека в режим имени Навального», — сказал дипломат.

По словам Борреля, участники заседания Совета собираются послать сигнал поддержки «оппозиции внутри России», а на самом совещании будет присутствовать жена Алексея Навального Юлия.

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