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Проводится «Курс подготовки экипажей танков и боевых машин» (видео)

Проводится «Курс подготовки экипажей танков и боевых машин» (видео)

В соответствии с планом подготовки на текущий год, в азербайджанской армии проводится «Курс подготовки экипажей танков и боевых машин».

Как сообщает Минобороны, на курсах с участием новобранцев, имеющих специальность механик-водитель и наводчик-оператор, экипажи, преодолевая естественные и искусственные препятствия, выполнили задачи по управлению танками и боевыми машинами различного назначения.

На курсах, проводимых в целях совершенствования знаний и навыков военнослужащих, созданы все надлежащие условия.

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