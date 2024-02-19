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Завтра в Баку возможны осадки

Завтра в Баку возможны осадки

20 февраля завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, однако вечером местами возможны осадки. Юго-восточный ветер вечером сменится умеренным северо-западным ветром.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, Температура воздуха составит ночью 1- 3° тепла, днем 4-7° тепла.

Атмосферное давление повысится с 766 мм.рт. ст. до 770 мм.рт.ст. Относительная влажность воздуха составит 65-75 %.

В большинстве районов Азербайджана без осадков, но в некоторых горных и предгорных районах временами пройдут осадки, возможен снег, временами туман. Ветер восточный.

Температура воздуха составит ночью 0- 5° тепла, днем 6-11° тепла, в горах ночью 5-10° мороза, днем 0-5° мороза.

 

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