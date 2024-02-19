Иран испугался и призывает своих союзников не провоцировать США

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Иран, стремящийся подорвать интересы США и Израиля на Ближнем Востоке, но опасающийся провоцировать прямую конфронтацию, в частном порядке просит Хезболлу и другие группировки «проявлять сдержанность» в отношении войск США, пишет The Washington Post.

В статье говорится, что война Израиля против ХАМАС в секторе Газа привела к обострению конфликта между США и марионеточными силами Ирана на многих фронтах. В условиях, когда прекращение огня не предвидится, Иран может столкнуться с самым серьезным испытанием своей способности оказывать влияние на эти союзные военизированные формирования.

Когда в этом месяце американские войска начали наносить удары по поддерживаемым Ираном группировкам в Йемене, Сирии и Ираке, Тегеран публично предупредил, что его вооруженные силы готовы ответить на любую угрозу.

Однако, по словам ливанских и иракских чиновников, которые были проинформированы о ходе переговоров, в частном порядке высшие руководители призывают к осторожности.

Американские чиновники говорят, что это послание, возможно, имеет некоторый эффект. По состоянию на субботу, 17 февраля, поддерживаемые Ираном военизированные формирования в Ираке и Сирии не атаковали американские войска уже более 13 дней, что является необычным затишьем с момента начала войны в секторе Газа в октябре.

«Иран, возможно, понял, что его интересы не будут соблюдены, если он позволит своим доверенным лицам неограниченно атаковать силы США и коалиции», — сказал один из американских чиновников.