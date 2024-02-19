Франции придется сэкономить €10 млрд

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Правительство Франции было вынуждено пересмотреть свои прогнозы на рост экономики в сторону понижения, на фоне чего планирует сэкономить €10 млрд за счет сокращения расходов министерств.

Об этом заявил министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Франции Брюно Ле Мэр.

«Наша оценка на 2024 год была 1,4%, после пересмотра рост будет на уровне 1%. Рост нашей экономики сохранится на уровне 1%, но нам следует принимать во внимание геополитический контекст», – сказал министр, перечислив конфликт на Украине, события на Ближнем Востоке, а также «замедление экономики в Китае» и «рецессию в ФРГ».

Ле Мэр пообещал, что власти не будут повышать налоги ради улучшения экономической ситуации. В этой связи он анонсировал план экономии €10 млрд, который распространится на все министерства. «Это могут быть расходы на энергию, недвижимость или закупки», – сказал Ле Мэр, подчеркнув, что «социальное обеспечение» и «местные органы власти» эта мера не затронет. «Все министерства будут вносить свой вклад в соответствии со своей долей в национальном бюджете», – добавил он.