Украина планирует продать находящиеся под санкциями российские активы

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Украина располагает 691-м российским активом, попавшим под санкции, которые она планирует продать.

Об этом сообщил глава украинского Фонда государственного имущества Виталий Коваль на проходящей в Токио японо-украинской конференции по продвижению экономического роста и восстановления Украины, передает РИА Новости.

«Мы планируем продажу попавших под санкции активов. В настоящее время мы располагаем 691-м таким активом», — сказал Коваль.

О каких именно активах идет речь, он не уточнил.

В его презентации отмечалось, что речь идет о компаниях ООО «Аэрок», ООО «Демуринский горно-обогатительный комбинат» и ООО «Мотордеталь-Конотоп».