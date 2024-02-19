Украина планирует продать находящиеся под санкциями российские активы

Украина располагает 691-м российским активом, попавшим под санкции, которые она планирует продать.
Об этом сообщил глава украинского Фонда государственного имущества Виталий Коваль на проходящей в Токио японо-украинской конференции по продвижению экономического роста и восстановления Украины, передает РИА Новости.
«Мы планируем продажу попавших под санкции активов. В настоящее время мы располагаем 691-м таким активом», — сказал Коваль.
О каких именно активах идет речь, он не уточнил.
В его презентации отмечалось, что речь идет о компаниях ООО «Аэрок», ООО «Демуринский горно-обогатительный комбинат» и ООО «Мотордеталь-Конотоп».