Обвиняемый в покушении на Фазиля Мустафу рассказал о своих мотивах |
Шольц исключил войну НАТО с Россией |
Ильхам Алиев прибыл с официальным визитом в Турцию (фото) |
Пашинян: Баку и Ереван привержены ранее достигнутым договоренностям |
В Украине подтвердили завершение вывода войск из Авдеевки |
Лечивший Навального врач допустил его отравление «Новичком» |
Литовский министр анонсировал дату начала поставок Украине F-16 |
Третий за день подземный толчок на Каспии (обновлено) |
Алиев – генсеку ОБСЕ: Подписание мирного договора с Арменией вполне реально (фото, видео) |
Главное Мир

Украина планирует продать находящиеся под санкциями российские активы

Украина планирует продать находящиеся под санкциями российские активы

Украина располагает 691-м российским активом, попавшим под санкции, которые она планирует продать.

Об этом сообщил глава украинского Фонда государственного имущества Виталий Коваль на проходящей в Токио японо-украинской конференции по продвижению экономического роста и восстановления Украины, передает РИА Новости.

«Мы планируем продажу попавших под санкции активов. В настоящее время мы располагаем 691-м таким активом», — сказал Коваль.

О каких именно активах идет речь, он не уточнил.

В его презентации отмечалось, что речь идет о компаниях ООО «Аэрок», ООО «Демуринский горно-обогатительный комбинат» и ООО «Мотордеталь-Конотоп».

Теги:
Из этой рубрики
Хуситы нанесли удар по британскому судну, оно может затонуть
Мир

Хуситы нанесли удар по британскому судну, оно может затонуть

2024/02/19, 11:43
Причина смерти Навального «не установлена»
Мир

Причина смерти Навального «не установлена»

2024/02/19, 11:41
Украина планирует продать находящиеся под санкциями российские активы
Мир

Украина планирует продать находящиеся под санкциями российские активы

2024/02/19, 11:11
Из-за реформ Милея бедность в Аргентине достигла 20-летнего максимума
Мир

Из-за реформ Милея бедность в Аргентине достигла 20-летнего максимума

2024/02/19, 10:37
Кто помогал Путину убивать Навального
Мир

Кто помогал Путину убивать Навального

2024/02/19, 10:33
Турецким школьникам запретили отмечать "чужие" праздники
Мир

Турецким школьникам запретили отмечать «чужие» праздники

2024/02/19, 09:30
ЕС обсуждает альтернативы НАТО на случай победы Трампа
Мир

ЕС обсуждает альтернативы НАТО на случай победы Трампа

2024/02/19, 09:04
Принц Гарри и Меган Маркл дали своим детям королевскую фамилию
Мир

Принц Гарри и Меган Маркл дали своим детям королевскую фамилию

2024/02/18, 23:53
Шольц исключил войну НАТО с Россией
Мир

Шольц исключил войну НАТО с Россией

2024/02/18, 23:38