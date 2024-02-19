Кто помогал Путину убивать Навального

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Близкий к российским силовикам Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» продолжает называть имена причастных к гибели оппозиционера Алексея Навального в ИК-3 пгт. Харп.

Политик, приговоренный к содержанию в помещении камерного типа, накануне смерти был помещен в ШИЗО за нарушение режима. Поэтому «прописан» он был в отряде СУС, ПКТ который закреплен за начальником отряда Юрием Коновеевым. 36-летний уроженец г. Ровно (Украина, Северо-запад) более 5 лет работает в ИК-3, в отделе воспитательной работы. Тюремщик должен был знать практически обо всем: где и чем занимаются его подопечные, а также раз в месяц проводить беседы со «своими осужденными». Что касается так называемой «крыши», под которой сидят в ШИЗО, ПКТ и СУСе, то Юрий Коновеев там полноправный хозяин: он помогает оперативникам устраивать ВКР и заведует не только камерами, но и прогулочными двориками, где якобы стало плохо Алексею Навальному.

Еще одним человеком из тех немногих, кто по долгу службы обязан был общаться с Алексеем Навальным, является психолог ИК-3 49-летняя Елена Канаки. По данным «ВЧК-ОГПУ» она была закадычной приятельницей начмеда колонии Алексея Лисюка и раньше все время проводила за чайком в кабинете санчасти. Она априори должна была «исповедать» политика. Скорее всего, их встреча имела место быть, но вскоре, в январе 2024 года Елена Канаки сменила место работы, покинув ИК-3.

При освещении трагедии многие, в том числе бывшие сидельцы, отбывавшие наказание в ИК-3, в беседах с журналистами избегают упоминаний об активистах — осужденных, которые работают на администрацию колонии. А зачастую выполняют всю грязную работу, даже незаконные поручения сотрудников ФСИН.

В ИК-3 такая модель работает почти с момента основания зоны: зеки из числа «красных» поддерживают режим, фиксируют нарушения за другими колонистами, «встречают» этапы с новичками и пытают неугодных, ведут весь документооборот от воспитательной работы до оперативных учетов и т.д. Как правило личности активистов держатся в секрете, так как существование дневальных в таком виде, как оно есть, отрицается на всех уровнях. Но «ВЧК-ОГПУ» удалось выяснить, кто был руками и ногами Алексея Лисюка — начмеда медсанчасти, где скончался Алексей Навальный.

Так называемым завхозом МСЧ в ИК-3 является осужденный к длительному сроку за насильственные преступления (в том числе изнасилование) по фамилии Зуев. Активист состоит на профучете как склонный к мужеложству и имеет кличку Большой (во-первых из-за роста/веса, во вторых в зоне есть его однофамилец Маленький, трудится на швейном производстве и даже давал интервью местным журналистам). Его характеризуют, как настоящего садиста и агента администрации, который выполнит любой приказ тюремщиков, так как с его статьями без поддержки администрации ему прямая дорога в обиженные — низшую и презренную касту осужденных. Если кто и тащил тело или делал какие-либо первичные манипуляции с Алексеем Навальным, то это он.