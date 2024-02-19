МИД Азербайджана ответил Пашиняну: «Претензии армянской стороны все еще продолжаются»

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Несмотря на то, что по инициативе канцлера Германии встреча между лидерами Азербайджана и Армении прошла в конструктивной и полезной обстановке, несмотря на призывы к нормализации азербайджано-армянских отношений, делимитации границ и мирному договору, заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна, вводящие в заблуждение международное сообщество, вызывают сожаление.

Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Айхан Гаджизаде, комментируя высказывания премьер-министра Армении на встрече с армянской общиной в Мюнхене.

Что касается мнения премьер-министра о том, что «право Карабаха на самоопределение не поддерживается международным сообществом», как видно, премьер-министр заявляет не о необоснованности претензий к территориям Азербайджана, а о неразумности действий, которые следует продолжать только потому, что они не поддерживаются международным сообществом.

Это еще раз косвенно доказывает, что претензии армянской стороны все еще продолжаются. В связи с этим в Конституции и законодательных актах Армении должны быть устранены претензии на нашу территориальную целостность и суверенитет», – сказал Айхан Гаджизаде.

Утверждения армянской стороны о якобы нарушении Азербайджаном трехстороннего заявления безосновательны, отметил Гаджизаде.

«Всем хорошо известно, что именно Армения, вопреки обязательствам, не вывела свои вооруженные силы с территории Азербайджана, не выполнила обязательства по открытию коммуникаций. Армянская сторона должна понимать, что путь к обеспечению мира и стабильности в регионе проходит через установление отношений с соседними странами на основе подтверждения и уважения их территориальной целостности и суверенитета, а также через прямые конструктивные переговоры с Азербайджаном».