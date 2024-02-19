Обвиняемый в покушении на Фазиля Мустафу рассказал о своих мотивах

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Продолжается суд над членами банды, обвиняемыми в покушении на депутата парламента Фазиля Мустафу.

Gодсудимые – Азер Сарыджанов, Сабухи Ширинов, Эмин Алияров, Рашад Ахмедов и Эльшад Аскеров были доставлены в Бакинский суд по тяжким преступлениям в сопровождении конвоя, передает Qafqazinfo.

В начале заседания было объявлено, что к делу подключился адвокат и представитель Фазиля Мустафы Аждар Ахмедов. После этого на вопросы сторон ответил Азер Сарыджанов, который предположительно является главным организатором преступления.

В суде Сарыджанова спросили, почему он пытался убить Фазиля Мустафу. Сарыджанов рассказал, что идея наказать Фазиля Мустафу была у него с самого начала. Поводом для этого стали выступления депутата в различных социальных сетях:

«Некоторые люди должны быть наказаны, каждый должен видеть, что моральные ценности нельзя попирать. Не только Фазиль Мустафа, но и Миршахин Агаев… Он тоже много говорит. Я руководил всеми подсудимыми, находящимися здесь. Наказывайте нас как хотите хотите. Есть вопросы, которые необходимо разрешать».

Представитель Фазиля Мустафы спросил подсудимых, какие слова его клиента так повлияли на них.

Сарыджанов рассказал, что им не понравилось, что Фазиль Мустафа в своих статусах и выступлениях на YouTube оскорбил имама Хусейна, сказал, что можно проводить свадьбу в день Ашура и использовал подобные слова, поэтому они его наказали.

Представитель сообщил, что Фазиль Мустафа не упомянул ни один из приведенных примеров, и попросил ответчика указать источник.