Турецким школьникам запретили отмечать «чужие» праздники

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Власти Турции запретили отмечать в частных школах праздники, противоречащие турецким национальным ценностям, такие как Хэллоуин, католическое рождество и другие, сообщает газета Sabah.

«В частных школах запрещено проводить мероприятия и торжества, которые противоречат национальным, моральным, гуманитарным, духовным и культурным ценностям турецкой нации и не способствуют психосоциальному развитию учеников», — говорится в опубликованном в официальном вестнике Resmi Gazete постановлении министерства образования о внесении изменений в работу частных школ.

По данным газеты Sabah, в первую очередь подразумеваются такие праздники, как Хэллоуин, католическое рождество, Пасха и другие. Газета обращает внимание, что именно ее авторы одними из первых возмутились в конце 2023 года отмечанием в частных школах Хэллоуина и сообщали о жалобах родителей.

Согласно постановлению, учебники для преподавания в частных школах должны будут пройти проверку министерства, то же правило касается реализации международных образовательных программ.