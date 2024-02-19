В Баку в отеле произошел пожар, эвакуированы 25 человек (видео)

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На горячую линию МЧС “112” поступила информация о пожаре в отеле Mont Inn, расположенном на улице Ага Нематулла Наримановского района города Баку.

В связи с полученной информацией на место происшествия незамедлительно были привлечены силы Государственной противопожарной охраны МЧС и спасательных служб особого риска.

Общая площадь пожара на момент оценки эксплуатационных условий составляет 5250 кв. м.m. Установлено, что возгорание произошло в одном из номеров, расположенных на 3-м этаже шестиэтажного отеля.

Благодаря гибкому вмешательству пожарных огонь быстро потушили, прежде чем он расширился и распространился по зданию отеля.

Во время инцидента 25 человек, находившихся в отеле, были эвакуированы силами МЧС в рамках мер безопасности.