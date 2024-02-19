Дания предоставит Украине всю свою артиллерию

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Дания передаст Украине всю свою артиллерию. Об этом заявила премьер-министр страны Мэтте Фредериксен во время выступления на 7-м Украинском ланче в Мюнхене, пишет «Укринформ».

Фредериксен призвала другие европейские страны поступить так же и передать Украине свои средства ПВО и боеприпасы, поскольку она сейчас нуждается в них больше.

«Лидеры стран Европы часто говорят о проблемах с производством оружия, называя их причиной, не позволяющей увеличить поставки помощи Украине. Однако сейчас они открывают новые оборонные предприятия на перспективу», – сообщила она.

В то же время она отметила, что у украинских защитников нет времени ожидать боеприпасов, которые поступят «потом».

«Украина у нас просит боеприпасы и артиллерию сейчас. Мы, Дания, решили передать Украине всю свою артиллерию. У нас есть оружие, боеприпасы, системы ПВО, которые мы пока не используем. Их нужно передать Украине», – подчеркнула чиновница.