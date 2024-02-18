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Принц Гарри и Меган Маркл дали своим детям королевскую фамилию

Принц Гарри и Меган Маркл дали своим детям королевскую фамилию

Принц Гарри и Меган Маркл решили использовать титул герцогов Сассекских в качестве фамилии для своих детей. Об этом сообщает Express.

Принц Арчи и принцесса Лилибет родились с фамилией Маунтбеттен-Виндзор, но после коронации их деда, короля Чарльза взяли фамилию Сассекс в честь титулов своих родителей.

Теперь, когда супруги запустили свой сайт Sussex.com, новая фамилия стала известна широкой публике и вызвала критику со стороны некоторых людей за то, что они так заметно используют свои королевские титулы.

«Новый сайт является очень простым отражением реальности – это центр той работы, которую проделывают Сассексы. То, что после коронации короля эта семья впервые обрела себе одну фамилию, является лишь доказательством этого. Это великое дело для какой бы то ни было семьи. Это символизирует их единение, и это момент для гордости», – уверен источник.

А вот английский писатель Э.Н.Уилсон совсем иного мнения и не разделяет возникшего энтузиазма. По его словам, Меган нужны все титулы, все гербы и все, что она может заполучить. По его мнению, это решение, скорее всего, повредит королю.

Отмечается, что хотя Гарри и Меган можно продолжать использовать свои титулы герцога и герцогини Сассекских, им не разрешено использовать их для каких бы то ни было коммерческих предприятий в рамках соглашения, заключенного, когда они отстранились от королевской семьи, оставшись ее признанными членами.

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