Пашинян: Баку и Ереван привержены ранее достигнутым договоренностям

86 Просмотров

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что одним из главных итогов его субботней встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым стало подтверждение сторонами приверженности ранее достигнутым договоренностям.

«На столе был важный вопрос: подтверждают ли стороны ранее достигнутые договоренности, которые были достигнуты в Праге и Брюсселе? Если подвести итоги, то можно зафиксировать, что стороны остаются верными этим договоренностям», – сказал глава армянского кабмина на встрече с представителями армянской диаспоры Германии.

Премьер-министр отметил, что в ближайшем будущем состоится встреча глав МИД Армении и Азербайджана. «Мы договорились с президентом Алиевым, что в ближайшее время состоится встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана, после чего состоится также очередная встреча комиссии по демаркации и делимитации границы между странами», – приводит ТАСС слова Пашиняна.