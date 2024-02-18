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Пашинян: Баку и Ереван привержены ранее достигнутым договоренностям

Пашинян: Баку и Ереван привержены ранее достигнутым договоренностям

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что одним из главных итогов его субботней встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым стало подтверждение сторонами приверженности ранее достигнутым договоренностям.

«На столе был важный вопрос: подтверждают ли стороны ранее достигнутые договоренности, которые были достигнуты в Праге и Брюсселе? Если подвести итоги, то можно зафиксировать, что стороны остаются верными этим договоренностям», – сказал глава армянского кабмина на встрече с представителями армянской диаспоры Германии.

Премьер-министр отметил, что в ближайшем будущем состоится встреча глав МИД Армении и Азербайджана. «Мы договорились с президентом Алиевым, что в ближайшее время состоится встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана, после чего состоится также очередная встреча комиссии по демаркации и делимитации границы между странами», – приводит ТАСС слова Пашиняна.

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