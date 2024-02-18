Неизвестные подключились к каналу связи израильского авиалайнера

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Неизвестные попытались перехватить контроль над системой связи самолета израильской авиакомпании El Al и изменить его маршрут во время пролета над районом, где действуют йеменские хуситы. Об этом сообщила радиостанция Kan.

По данным Kan, на борту находилось 250 человек. Самолет El Al выполнял рейс из Пхукета в Тель-Авив. Экипаж получил по радиосвязи инструкции, которые отличались от полетного плана, понял, что его вводят в заблуждение, и переключился на альтернативные средства связи, сообщает радиостанция. Самолету удалось благополучно приземлиться в международном аэропорту имени Бен-Гуриона в Израиле.

Информацию подтвердила и авиакомпания. «Местное управление гражданской авиации Сомали недавно выпустило обновленную информацию для всех мировых авиакомпаний относительно ожидаемых сбоев в связи в этом районе. Пилоты El Al были проинформированы по этому вопросу и получили указание использовать альтернативные средства связи в такой ситуации», — сообщил перевозчик. В то же время в El Al заявили, что эти сбои произошли не только с самолетами El Al и не являются «инцидентом безопасности».

The Jerusalem Post пишет, что это второй подобный инцидент за последнюю неделю.

Вместе с тем источники Kan допустили, что ответственность за инцидент также может нести непризнанная республика Сомалиленд, которая в начале года подписала соглашение с Эфиопией о доступе к портам.

Маршруты самолетов над Аденским заливом проходят на примерно равном удалении от берегов Йемена и Сомали.