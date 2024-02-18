Пашинян: Баку и Ереван привержены ранее достигнутым договоренностям |
В Украине подтвердили завершение вывода войск из Авдеевки |
Лечивший Навального врач допустил его отравление «Новичком» |
Литовский министр анонсировал дату начала поставок Украине F-16 |
Третий за день подземный толчок на Каспии (обновлено) |
Алиев – генсеку ОБСЕ: Подписание мирного договора с Арменией вполне реально (фото, видео) |
Ушла из жизни легенда азербайджанского балета |
Секретариат Мюнхенской конференции проведет мероприятие в рамках СОР29 (фото, видео) |
Известна возможная причина масштабного сбоя в работе Telegram (обновлено) |
Главное Мир

Неизвестные подключились к каналу связи израильского авиалайнера

Неизвестные подключились к каналу связи израильского авиалайнера

Неизвестные попытались перехватить контроль над системой связи самолета израильской авиакомпании El Al и изменить его маршрут во время пролета над районом, где действуют йеменские хуситы. Об этом сообщила радиостанция Kan.

По данным Kan, на борту находилось 250 человек. Самолет El Al выполнял рейс из Пхукета в Тель-Авив. Экипаж получил по радиосвязи инструкции, которые отличались от полетного плана, понял, что его вводят в заблуждение, и переключился на альтернативные средства связи, сообщает радиостанция. Самолету удалось благополучно приземлиться в международном аэропорту имени Бен-Гуриона в Израиле.

Информацию подтвердила и авиакомпания. «Местное управление гражданской авиации Сомали недавно выпустило обновленную информацию для всех мировых авиакомпаний относительно ожидаемых сбоев в связи в этом районе. Пилоты El Al были проинформированы по этому вопросу и получили указание использовать альтернативные средства связи в такой ситуации», — сообщил перевозчик.  В то же время в El Al  заявили, что эти сбои произошли не только с самолетами El Al и не являются «инцидентом безопасности».

The Jerusalem Post пишет, что это второй подобный инцидент за последнюю неделю.

Вместе с тем источники Kan допустили, что ответственность за инцидент также может нести непризнанная республика Сомалиленд, которая в начале года подписала соглашение с Эфиопией о доступе к портам.

Маршруты самолетов над Аденским заливом проходят на примерно равном удалении от берегов Йемена и Сомали.

Теги:
Из этой рубрики
Каю Каллас не волнует решение России объявить ее в розыск
Мир

Каю Каллас не волнует решение России объявить ее в розыск

2024/02/18, 23:01
Линейка кроссовок, запущенная Трампом, разошлась как свежие пирожки
Мир

Линейка кроссовок, запущенная Трампом, разошлась как свежие пирожки

2024/02/18, 22:56
Неизвестные подключились к каналу связи израильского авиалайнера
Мир

Неизвестные подключились к каналу связи израильского авиалайнера

2024/02/18, 22:07
Черногория рвется в ЕС
Мир

Черногория рвется в ЕС

2024/02/18, 21:52
Сезонный грипп в США унес жизни 16 тысяч человек
Мир

Сезонный грипп в США унес жизни 16 тысяч человек

2024/02/18, 21:05
Контролировать воздушное пространство Турции будет радар местного производства
Мир

Контролировать воздушное пространство Турции будет радар местного производства

2024/02/18, 20:36
Количество жертв в Газе возросло до 28985
Мир

Количество жертв в Газе возросло до 28985

2024/02/18, 19:39
Кэмерон отправится на Фолклендские (Мальвинские) острова
Мир

Кэмерон отправится на Фолклендские (Мальвинские) острова

2024/02/18, 19:21
Юлия Навальная: Я тебя люблю (фото)
Мир

Юлия Навальная: Я тебя люблю (фото)

2024/02/18, 18:33