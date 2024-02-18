Сезонный грипп в США унес жизни 16 тысяч человек

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В США в этом сезоне от гриппа скончались по меньшей мере 16 тыс. человек.

Об этом свидетельствуют последние данные, опубликованные Центрами по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

Активность сезонного гриппа в США остается повышенной по всей стране с увеличением случаев заболевания в некоторых регионах.

По данным CDC, за последнюю неделю, закончившуюся 10 февраля, было зарегистрировано восемь случаев смерти от гриппа среди детей. Таким образом, всего с начала сезона в стране от этого заболевания скончались 82 ребенка.