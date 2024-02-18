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Лечивший Навального врач допустил его отравление «Новичком»

Лечивший Навального врач допустил его отравление "Новичком"

16 февраля стало известно о смерти российского оппозиционера Алексея Навального в исправительной колонии в Ямало-Ненецком автономном округе. Там сначала заявили о гибели в результате отрыва тромба, однако впоследствии матери политика сообщили новую причину — «синдром внезапной сердечной смерти».

Издание «Агенство. Новости» пообщалось с анестезиологом-реаниматологом Александром Полупаном, который лечил Навального после отравления в 2020 году и рассказал детали о возможной причине его смерти.

Александр Полупан заявил, что при таком диагнозе оппозиционер не мог сначала почувствовать себя плохо, а потом потерять сознание. Ведь в случае внезапной смерти пациент теряет сознание мгновенно.

По словам Полупана, диагноз «внезапная сердечная смерть» обычно ставят, если не выявлено других причин при вскрытии.

«Обычно это происходит мгновенно. Это не то, что какое-то ухудшение состояния. Если ухудшение состояния было, оно длилось секунду до тех пор, как пациент потерял сознание и у него не случилось эффективного кровообращения. Это резко происходит, с первых признаков до потери сознания проходят секунды», — уверяет врач.

️Полупан отметил, что названную в колонии внезапную остановку сердца могло вызвать отравление «Новичком».

«Можно сказать, что в успешных случаях отравления «Новичком» картина будет аналогична обычной остановке сердца, что установлено в уже доказанных случаях летального отравления», — говорит он.

Кроме того, врач назвал диагноз «синдрома внезапной смерти» «самым удобным», потому что «под него можно списать все, что угодно».

«Если предполагать неестественную причину смерти, это самый удобный диагноз, который можно поставить», — заявил Полупан.

В то же время врач отметил, что для людей, которые не имеют наследственной предрасположенности и ранее не имели краткосрочных остановок сердца — это редкий диагноз.

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