Контролировать воздушное пространство Турции будет радар местного производства

Созданный в Турции радар собственного производства позволит в круглосуточном режиме контролировать все воздушное пространство республики. Об этом сообщил глава Минтранса страны Абдюлькадир Уралоглу.
«Первый отечественный радар наблюдения (MGR), разработанный турецкими инженерами, установлен в аэропорту города Газиантеп. Благодаря радарной системе, которую планируется разместить в разных районах, в круглосуточном режиме будет обеспечиваться контроль всего воздушного пространства Турции на площади 1 млн кв. км. Разработанный в соответствии с рекомендациями Европейской организации по безопасности воздушного движения (Eurocontrol) радар MGR отвечает всем стандартам Международной организации гражданской авиации (ICAO)», – написал министр в X.
Он отметил, что создание Турцией собственного радара для нужд гражданской авиации будет способствовать повышению контроля безопасности воздушного сообщения, снижению внешней зависимости и внесет вклад в технологическое развитие страны в авиационной сфере.
Gökyüzü Yerli ve Milli Gözetim Radarı ile Güvende! 🇹🇷🚨
Türk mühendislerince ve yerli imkanlarla geliştirilen Türkiye’nin ilk yerli ve milli gözetim radarı Gaziantep Havalimanı’nda ✈️
Proje ile 1 milyon kilometrekarelik Türk hava sahasının tamamı;
🔭Birincil gözetim radar… pic.twitter.com/ELqnYlAQhB
— Abdulkadir URALOĞLU (@a_uraloglu) February 18, 2024