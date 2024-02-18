Контролировать воздушное пространство Турции будет радар местного производства

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Созданный в Турции радар собственного производства позволит в круглосуточном режиме контролировать все воздушное пространство республики. Об этом сообщил глава Минтранса страны Абдюлькадир Уралоглу.

«Первый отечественный радар наблюдения (MGR), разработанный турецкими инженерами, установлен в аэропорту города Газиантеп. Благодаря радарной системе, которую планируется разместить в разных районах, в круглосуточном режиме будет обеспечиваться контроль всего воздушного пространства Турции на площади 1 млн кв. км. Разработанный в соответствии с рекомендациями Европейской организации по безопасности воздушного движения (Eurocontrol) радар MGR отвечает всем стандартам Международной организации гражданской авиации (ICAO)», – написал министр в X.

Он отметил, что создание Турцией собственного радара для нужд гражданской авиации будет способствовать повышению контроля безопасности воздушного сообщения, снижению внешней зависимости и внесет вклад в технологическое развитие страны в авиационной сфере.