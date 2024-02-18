Агиль Рустамзаде: Потеря Авдеевки не является тяжелой утратой для ВСУ

121 Просмотров

Потеря Авдеевки не может являться катастрофой для Украины, заявил в эфире радио NV азербайджанский военный аналитик Агиль Рустамзаде.

При этом, он отметил, что Киев в последнее время сделал успешные кадровые перестановки, что позитивно отразится на ВСУ.

«ЕС собирается передать Украине миллион дронов. У вас создана команда по работе с беспилотниками. Ваша армия выдвинула людей, которые склонны принимать решения как военно-тактического так и военно-технического направления», – сказал Рустамзаде.

По его словам, в войне в Украине многое решает истощение сторон друг друга, а не потеря отдельных населенных пунктов.

«Потеря Авдеевки не является тяжелой утратой для ВСУ. Всегда найдутся, те кто будет паниковать. Но ведь Украина освободила Херсонскую, Киевскую, Сумскую, Харьковскую области. Это чем-то плачевным обернулось для противника? Потеря города не решает судьбу этой войны. Это затяжная война, где потеря даже целой области – всего лишь эпизод войны», – сказал эксперт, добавив, что потеря Авдеевки не имеет какого либо значения.

По его словам, намного большее значение имеет фактор истощенности сторон.

«В рамках войны на истощение россияне сами уйдут с занятых позиций, и чем быстрее военные и политики поймут это, тем быстрее Украина укрепит свои позиции на фронте», – сказал Рустамзаде.

При этом он отметил, что возвращать утерянные города будет сложно, так как у противника перевес перед ВСУ.

«Вы вложились в производство дронов, что помогло Украине держать фронт. Если бы у Украины была возможность отстреливать десять тысяч артснарядов в день, то возможно, Авдеевку не пришлось бы оставлять», – заметил эксперт.