Литовский министр анонсировал дату начала поставок Украине F-16 |
Третий за день подземный толчок на Каспии (обновлено) |
Алиев – генсеку ОБСЕ: Подписание мирного договора с Арменией вполне реально (фото, видео) |
Ушла из жизни легенда азербайджанского балета |
Секретариат Мюнхенской конференции проведет мероприятие в рамках СОР29 (фото, видео) |
Известна возможная причина масштабного сбоя в работе Telegram (обновлено) |
Путин заявил о готовности к диалогу с Киевом |
Баку удовлетворил просьбу о встрече немецкого депутата с Алиевым (фото, видео) |
Медведев пригрозил ядерным ударом по Киеву, Берлину, Лондону и Вашингтону |
Главное Мнения

Агиль Рустамзаде: Потеря Авдеевки не является тяжелой утратой для ВСУ

Агиль Рустамзаде: Потеря Авдеевки не является тяжелой утратой для ВСУ

Потеря Авдеевки не может являться катастрофой для Украины, заявил в эфире радио NV азербайджанский военный аналитик Агиль Рустамзаде.

При этом, он отметил, что Киев в последнее время сделал успешные кадровые перестановки, что позитивно отразится на ВСУ.

«ЕС собирается передать Украине миллион дронов. У вас создана команда по работе с беспилотниками. Ваша армия выдвинула людей, которые склонны принимать решения как военно-тактического так и военно-технического направления», – сказал Рустамзаде.

По его словам, в войне в Украине многое решает истощение сторон друг друга, а не потеря отдельных населенных пунктов.

«Потеря Авдеевки не является тяжелой утратой для ВСУ.  Всегда найдутся, те кто будет паниковать. Но ведь Украина освободила Херсонскую, Киевскую,  Сумскую, Харьковскую области. Это чем-то плачевным обернулось для  противника? Потеря города не решает судьбу этой войны.  Это затяжная война, где потеря даже целой области – всего лишь эпизод войны», – сказал эксперт, добавив, что потеря Авдеевки не имеет какого либо значения.

По его словам, намного большее значение имеет фактор истощенности сторон.

«В рамках войны на истощение россияне сами уйдут с занятых позиций, и чем быстрее военные и политики поймут это, тем быстрее Украина укрепит свои  позиции на фронте», – сказал Рустамзаде.

При этом он отметил, что возвращать утерянные города будет сложно, так как у противника перевес перед ВСУ.

«Вы вложились в производство дронов, что помогло Украине держать фронт. Если бы у Украины была возможность отстреливать десять тысяч артснарядов в день, то возможно, Авдеевку не пришлось бы оставлять», – заметил эксперт.

Теги:
Из этой рубрики
Агиль Рустамзаде: Потеря Авдеевки не является тяжелой утратой для ВСУ
Мнения

Агиль Рустамзаде: Потеря Авдеевки не является тяжелой утратой для ВСУ

2024/02/18, 20:07
Французский генерал не верит в нападение России на Европу
Мнения

Французский генерал не верит в нападение России на Европу

2024/02/18, 13:42
BILD: Навального могли обменять
Мнения

BILD: Навального могли обменять

2024/02/18, 12:32
Российский эксперт: Пашинян одет как продавец абрикосов на колхозном рынке в Иджеване (фото)
Мнения

Российский эксперт: Пашинян одет как продавец абрикосов на колхозном рынке в Иджеване (фото)

2024/02/18, 11:13
Брайза назвал позитивными итоги диалога Алиев-Пашинян в Мюнхене
Мнения

Брайза назвал позитивными итоги диалога Алиев-Пашинян в Мюнхене

2024/02/18, 09:29
Фазиль Мустафа: Президент четко обозначил дальнейшее направление Азербайджана
Мнения

Фазиль Мустафа: Президент четко обозначил дальнейшее направление Азербайджана

2024/02/16, 20:00
Асим Моллазаде: Вот, почему извне пытаются подорвать нравственные и идеологические ценности Азербайджана
Мнения

Асим Моллазаде: Вот, почему извне пытаются подорвать нравственные и идеологические ценности Азербайджана

2024/02/16, 11:19
Виталий Андриевский - «Минвалу»: Это было демонстрацией того, что молдавская делегация не поддержала решение ПАСЕ по Азербайджану
Мнения

Виталий Андриевский – «Минвалу»: Это было демонстрацией того, что молдавская делегация не поддержала решение ПАСЕ по Азербайджану

2024/02/15, 14:25
Коротченко: Ильхам Гейдарович - очень достойный, порядочный и ответственный человек и политик
Мнения

Коротченко: Ильхам Гейдарович – очень достойный, порядочный и ответственный человек и политик

2024/02/15, 13:19