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Кэмерон отправится на Фолклендские (Мальвинские) острова

Кэмерон отправится на Фолклендские (Мальвинские) острова

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон посетит в ближайшие дни Фолклендские (Мальвинские) острова перед началом своего турне по странам Америки.

Об этом говорится в сообщении, распространенном внешнеполитическим ведомством Соединенного Королевства.

«Фолклендские острова – ценимая нами часть британской семьи, и мы ясно заявляем, что пока они хотят оставаться частью этой семьи, вопрос об их суверенитете не будет подлежать обсуждению», – указал министр перед поездкой.

Там он встретится с представителями местных властей и почтит память британских военнослужащих, погибших во время Фолклендской войны.

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