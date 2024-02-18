Кэмерон отправится на Фолклендские (Мальвинские) острова

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Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон посетит в ближайшие дни Фолклендские (Мальвинские) острова перед началом своего турне по странам Америки.

Об этом говорится в сообщении, распространенном внешнеполитическим ведомством Соединенного Королевства.

«Фолклендские острова – ценимая нами часть британской семьи, и мы ясно заявляем, что пока они хотят оставаться частью этой семьи, вопрос об их суверенитете не будет подлежать обсуждению», – указал министр перед поездкой.

Там он встретится с представителями местных властей и почтит память британских военнослужащих, погибших во время Фолклендской войны.