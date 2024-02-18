Литовский министр анонсировал дату начала поставок Украине F-16 |
Третий за день подземный толчок на Каспии (обновлено) |
Алиев – генсеку ОБСЕ: Подписание мирного договора с Арменией вполне реально (фото, видео) |
Ушла из жизни легенда азербайджанского балета |
Секретариат Мюнхенской конференции проведет мероприятие в рамках СОР29 (фото, видео) |
Известна возможная причина масштабного сбоя в работе Telegram (обновлено) |
Путин заявил о готовности к диалогу с Киевом |
Баку удовлетворил просьбу о встрече немецкого депутата с Алиевым (фото, видео) |
Медведев пригрозил ядерным ударом по Киеву, Берлину, Лондону и Вашингтону |
Главное Политика

Фон дер Ляйен ради противостояния Путину готова остаться на посту главы ЕК

Фон дер Ляйен ради противостояния Путину готова остаться на посту главы ЕК

Завтра утром, 19 февраля, Урсула фон дер Ляйен объявит о готовности пойти на второй срок главы Европейской комиссии после разговора в президиуме Христианско-демократического союза. Об этом сообщает Bild.

Как пишет издание, ожидается, что Урсула фон дер Ляйен прибудет в Берлин сегодня, 18 февраля, после выступления на Мюнхенской конференции по безопасности. Там она не оставила сомнений о том, что она видит своей задачей поддержку Украины, особенно после смерти в российской исправительной колонии Алексея Навального.

«Противостоять Владимиру Путину – вот что она теперь хочет делать в течение следующих пяти лет. В течение нескольких месяцев мать и бабушка семерых детей уклонялась от всех вопросов о своих будущих амбициях после первого срока пребывания в должности», – пишет издание.

Bild добавляет, что если все пройдет гладко, кандидатура фон дер Ляйен может быть официально утверждена 7 марта на конгрессе консервативной Европейской народной партии в Бухаресте.

Теги:
Из этой рубрики
Фон дер Ляйен ради противостояния Путину готова остаться на посту главы ЕК
Политика

Фон дер Ляйен ради противостояния Путину готова остаться на посту главы ЕК

2024/02/18, 18:46
Алиев - генсеку ОБСЕ: Подписание мирного договора с Арменией вполне реально (фото, видео)
Политика

Алиев – генсеку ОБСЕ: Подписание мирного договора с Арменией вполне реально (фото, видео)

2024/02/18, 18:36
Секретариат Мюнхенской конференции проведет мероприятие в рамках СОР29 (фото, видео)
Политика

Секретариат Мюнхенской конференции проведет мероприятие в рамках СОР29 (фото, видео)

2024/02/18, 18:14
Алиев рассказал управдиректору ВБ о проектах возобновляемой энергии в стране (фото, видео)
Политика

Алиев рассказал управдиректору ВБ о проектах возобновляемой энергии в стране (фото, видео)

2024/02/18, 17:54
Путин заявил о готовности к диалогу с Киевом
Политика

Путин заявил о готовности к диалогу с Киевом

2024/02/18, 17:27
Баку удовлетворил просьбу о встрече немецкого депутата с Алиевым (фото, видео)
Политика

Баку удовлетворил просьбу о встрече немецкого депутата с Алиевым (фото, видео)

2024/02/18, 16:35
Коломина: НАТО поддерживает нормализацию отношений между Баку и Ереваном
Политика

Коломина: НАТО поддерживает нормализацию отношений между Баку и Ереваном

2024/02/18, 13:28
Символичный месседж Шольца: итоги переговоров Алиева и Пашиняна в Мюнхене
Политика

Символичный месседж Шольца: итоги переговоров Алиева и Пашиняна в Мюнхене

2024/02/18, 13:13
Писториус: Противостояние Запада с Россией продлится десятилетия
Политика

Писториус: Противостояние Запада с Россией продлится десятилетия

2024/02/18, 00:00